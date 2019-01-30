2019-01-30T09:38:29+03:00
Общество

В одном из скверов Владивостока появится памятник Хо Ши Мину

С просьбой согласовать установку монумента в администрацию города обратилось Генконсульство Вьетнама
Софья КУЧИНА
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Автором скульптуры стал Пётр ЧегодаевАвтором скульптуры стал Пётр ЧегодаевФото: vlc.ru
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Памятник Хо Ши Мину установят во Владивостоке с сквере на Борисенко, сообщает пресс-служба городской администрации. Уже в этом году скульптура вьетнамского лидера увидит свет, такое решение приняли городские власти сегодня на совещании под руководством и.о. главы Владивостока Олега Гуменюка.

По мнению начальник управления международных отношений и туризма Алексея Кушнира, установка монумента своевременный и актуальный шаг. Ведь наш город играл значительную роль в истории Вьетнама. Сам президент Вьетнама неоднократно здесь бывал и называл Владивосток «спасительным городом». Кроме того, установка скульптуры поспособствует взаимовыгодному развитию российско-вьетнамских отношений, а также привлечению туристов из Вьетнама.

«Комсомолка» напоминает, с просьбой согласовать установку скульптуры товарища Хо Ши Мина в администрацию Владивостока обратилось Генеральное консульство Социалистической Республикой Вьетнам и представители вьетнамской общественности. Дарители готовы взять на себя все расходы по изготовлению, доставке, установке и даже по частичному благоустройству сквера.

Сама скульптура и постамент уже готовы. Её автором стал Пётр Чегодаев. По замыслу автора, Хо Ши Мин стоит за трибуной, его руки лежат на книге. Проект памятника уже прошёл все необходимые стадии согласования. На сегодня необходимо только определить дату открытия памятника.

Для этого в сквере на Борисенко необходимо оперативно обустроить: провести все санитарные обрезки и озеленения, а также рассмотреть возможности комплексного ремонта в сквере и вокруг него, проработать с меценатом вопрос по установке фонарей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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