2019-01-30T10:04:56+03:00
Общество

На выходных переменчивая погода принесёт в Приморье снег

Во Владивостоке возможны осадки
Софья КУЧИНА
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Фото: http://www.amur.info/news/2017/01/09/119877Фото: http://www.amur.info/news/2017/01/09/119877
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Как и всегда, приморская погода в эти выходные будет переменчивой, сообщает портал Примпогода. 2 февраля, в субботу, благодаря гребню антициклона в краев будет солнечно. Ночью, несмотря на отсутствие облачности, сильно подморозит. Столбики термометров опустятся до −20…−33 °C, на побережье −9…−16 °C.

Когда в средней тропосфере северо-западные потоки сменятся на западные, на край двинется тёплая воздушная масса с районов Китая. В регионе заметно потеплеет. Максимальная температура воздуха составит −2…−8 °C, местами на побережье воздух прогреется до +3 °C.

Морозы опять ударят в ночь на воскресенье. Однако уже днём, 3 февраля через Приморье сместится очередной неглубокий циклон, который принесёт с собой снег. По сравнению с субботой станет холоднее на 2–4.

Во Владивостоке в субботу осадков не предвидится. В воскресенье же снег возможен с вероятностью 40%. Температура воздуха ночью −7…−10 °C. Днём в субботу 0…−3 °C, в воскресенье похолодает на 2–3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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