2019-01-30T11:36:47+03:00
Общество

Из-за возмущений приморцев Росатом может свернуть строительство центра хранения радиоактивных отходов

Такая отмена означает минус 3,2 миллиарда для экономики Приморья и минус 300 рабочих мест
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: РИА Новости, Евгений БиятовФото: РИА Новости, Евгений Биятов
Изменить размер текста:

Из-за реакции приморцев на строительство центра хранения радиоактивных отходов руководство Росатома может свернуть проект, сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам полпреда, если такое и случится, то исключительно из-за того, что до местных жителей не смогли правильно донести: центр строят, чтобы увезти отходы, которые лежат здесь 60 лет, а не привезти что-то ещё.

- Бессмысленность переговоров, насколько я знаю, привела к тому, что руководство Росатома хочет этот проект свернуть. Стоить это будет минус 3,2 миллиарда для экономики Приморья, минус 300 рабочих мест. И гадость останется надолго, потому что удастся ли потом вернуть финансирование, я уже не знаю. Но они не пойдут против позиции людей... Поэтому если уважаемые жители Приморья считают, что не надо строить центр, его и не построят, - сказал полпред.

Напомним, жители Приморского края сейчас вовсю подписывают петицию против размещения в регионе центра хранения отходов.

Однако несмотря на доводы «против», региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае всё же предназначен для переработки и приведения в безопасное состояние радиоактивных отходов, накопленных в хранилищах предприятия госкорпорации «Росатом» «ДальРАО», а также обеспечения приема и переработки радиоактивных материалов, образовавшихся в результате деятельности предприятий Дальневосточного региона и Военно-морского флота РФ. По мнению экспертов, создание нового центра вызвано необходимостью решения проблем экологической обстановки и радиационной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юрий Трутнев: 75 процентов сотрудников полпредства ДФО не поедут во Владивосток
На выходных переменчивая погода принесёт в Приморье снег
В одном из скверов Владивостока появится памятник Хо Ши Мину
Разыгран юбилейный кубок «Управляющей портовой компании» по хоккею
Больше полумиллиона задолжал руководитель «управляек» Находки своим сотрудникам
За кражу драгоценностей у подруги друга приморец отсидит 2,5 года
Под Уссурийском у пожилого наркодельца изъяли 55 кило марихуаны
Во Владивостоке наркоман, проглотивший «спайсы», отделался условным сроком
Приморские пожарные вывели из огня женщину с трёхлетним малышом
78 школ Владивостока готовы принять первоклашек
Здоровью годовалой девочки, принявшей наркотики родителей, ничего не угрожает
Резиденты ТОР создали в Приморье 500 рабочих мест
Ушел из жизни экс-тренер приморских «Океана» и «Луча» Иштван Секеч
Минсельхоз РФ может помочь пострадавшим от ящура подворьям
Плюсовые температуры в середине зимы ждут Приморье
В последние дни января в Приморье потеплеет и пойдёт снег
Приморскому депутату-мошеннику смягчили наказание
Владивосток получит от федеральных властей 4,5 миллиарда на ремонт дорог
Вафли с начинкой из трёх сим-карт перехватили сотрудники приморской колонии
На городские маршруты скоро выйдут пять новых автобусов
В Приморье у границ нацпарка вырубили больше 1300 деревьев
В аэропорту Владивостока полиции попался житель Воронежа с полутонной красной икры
На дорогах Владивостока поставят пункты весового контроля для большегрузов
В Приморье похититель смартфонов ответит за то, что обворовал товарища
Приморским рыбакам запретили выходить на лёд из-за взлома припая
Из-за китайского Нового года изменят работу приграничные пункты пропуска
Из шин владивостокских водителей сделают безопасные детские площадки