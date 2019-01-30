Из-за возмущений приморцев Росатом может свернуть строительство центра хранения радиоактивных отходов

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-30T11:36:47+03:00

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Из-за реакции приморцев на строительство центра хранения радиоактивных отходов руководство Росатома может свернуть проект, сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам полпреда, если такое и случится, то исключительно из-за того, что до местных жителей не смогли правильно донести: центр строят, чтобы увезти отходы, которые лежат здесь 60 лет, а не привезти что-то ещё.

- Бессмысленность переговоров, насколько я знаю, привела к тому, что руководство Росатома хочет этот проект свернуть. Стоить это будет минус 3,2 миллиарда для экономики Приморья, минус 300 рабочих мест. И гадость останется надолго, потому что удастся ли потом вернуть финансирование, я уже не знаю. Но они не пойдут против позиции людей... Поэтому если уважаемые жители Приморья считают, что не надо строить центр, его и не построят, - сказал полпред.

Напомним, жители Приморского края сейчас вовсю подписывают петицию против размещения в регионе центра хранения отходов.

Однако несмотря на доводы «против», региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае всё же предназначен для переработки и приведения в безопасное состояние радиоактивных отходов, накопленных в хранилищах предприятия госкорпорации «Росатом» «ДальРАО», а также обеспечения приема и переработки радиоактивных материалов, образовавшихся в результате деятельности предприятий Дальневосточного региона и Военно-морского флота РФ. По мнению экспертов, создание нового центра вызвано необходимостью решения проблем экологической обстановки и радиационной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU