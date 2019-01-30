2019-01-30T11:34:51+03:00
Политика

Юрий Трутнев: 75 процентов сотрудников полпредства ДФО не поедут во Владивосток

Вместо уволенных чиновников планируется набрать новых
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Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев присматривает во Владивостоке подходящее место для полпредства.Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев присматривает во Владивостоке подходящее место для полпредства.Фото: Артём КАБАНКОВ
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В полпредстве по Дальневосточному федеральному округу грядут грандиозные кадровые перемены. Три четверти штатных чиновников уволятся, а вместо них, уже во Владивостоке, наберут новых специалистов. Об этом заявил сегодня полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, информирует РИА «Новости».

Он уточнил, что полпредство переедет в те здания во Владивостоке, которые максимально для этого готовы. Вероятнее всего, чиновникам придётся квартировать в корпусах Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

75 процентов сотрудников обновлённого полпредства будут приняты на работу во Владивостоке.

- Такая ротация на государственной службе помогает профилактировать коррупцию, - объяснил полпред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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