Последний день января в Приморье будет теплым, но ветреным
Синоптики каждую неделю обещают, что вот-вот в Приморье придёт большой снегопад, но каждый раз сами же отменяют свои прогнозы
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Сегодня, 31 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.
Это подразумевает, что в крае установится переменная облачность,на севере местами небольшой снег (вероятность 40%). Ветер умеренный до сильного, на побережье сильный. Воздух −4... −16°C, сообщает портал Primpogoda.ru.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −6... −8°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −6... −8°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −4... −6°C.
ИСТОЧНИК KP.RU