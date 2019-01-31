2019-01-31T00:17:05+03:00
Общество

Последний день января в Приморье будет теплым, но ветреным

Синоптики каждую неделю обещают, что вот-вот в Приморье придёт большой снегопад, но каждый раз сами же отменяют свои прогнозы
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Сегодня, 31 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.

Это подразумевает, что в крае установится переменная облачность,на севере местами небольшой снег (вероятность 40%). Ветер умеренный до сильного, на побережье сильный. Воздух −4... −16°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −6... −8°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −6... −8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −4... −6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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