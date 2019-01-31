СЕГОДНЯ 00:17 2019-01-31T00:17:05+03:00

Последний день января в Приморье будет теплым, но ветреным

Синоптики каждую неделю обещают, что вот-вот в Приморье придёт большой снегопад, но каждый раз сами же отменяют свои прогнозы