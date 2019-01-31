Владелица дорогого внедорожника смела с трассы встречный Nissan в Приморье

СЕГОДНЯ 00:37 2019-01-31T00:37:16+03:00

В 2018 году за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась

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В дежурную часть МО МВД «Большекаменский» сообщили о дорожно-транспортном происшествии в районе 75-го километра автодороги Артем-Находка-порт Восточный.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

По предварительным данным, 52-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado двигалась со стороны Фокино в направлении Большого Камня. На мокром участке дороги автомобилистка не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с Nissan X-Trail. От удара Nissan съехал с проезжей части в кювет.

В результате пострадал 55-летний водитель Nissan X-Trail. Врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки.

На момент ДТП стаж водителя Toyota Land Cruiser Prado составил 22 года. В 2018 году за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась.

По факту автоаварии идёт проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU