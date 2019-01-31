2019-01-31T00:53:14+03:00
Общество

Прокурор и омбудсмен нашли изъяны в спецшколе Владивостока

По итогам проверки прокуратура города приняла соответствующие меры
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Прокурор Владивостока и приморский уполномоченный по правам ребенка проверили школу-интернат в краевом центре.

Глава городской прокуратуры Сергей Лубенец и детский омбудсмен Анна Личковаха провели выездную проверку в коррекционной школе-интернате.

Проверяющие оценили соблюдение прав воспитанников, проверили условия их проживания, питания, воспитания, медицинского и социального обслуживания.

Как сообщили в прокуратуре, также не остались без внимания профилактическая работа с воспитанниками, взаимодействие школы с органами, отвечающими за профилактику безнадзорности и правонарушений.

Проверка зафиксировала нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, а также законодательства, регламентирующего порядок медпомощи.

К примеру, в пищеблоке всплыл факт использования продуктов без маркировки. Суточные пробы снимаются не в полном объеме, вызвала нарекания организация питьевого режима.

По итогам проверки прокуратура города приняла соответствующие меры. Устранение нарушений взято на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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