2019-01-31T01:42:41+03:00
Происшествия

Приморцам подняли награду за поджог ресторана

Ранним утром 27 декабря неизвестный поджёг ресторан «Токио» в Находке. 17 пожарных тушили его дольше двух часов
Игорь СОРОКИН
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фото - ГУ МЧС по Приморьюфото - ГУ МЧС по Приморью
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Владельцы сети ресторанов японской кухни «Токио» увеличили награду за содействие в розыске человека, который в конце декабря 2018 года поджёг их заведение в Находке.

Теперь очевидец поджога или же человек, иным образом узнавший важную информацию о происшествии, сможет получить 500 тысяч рублей вместо заявленных прежде 300 тысяч. Источнику гарантируют анонимность. Телефон для обращений: 8 (964) 434-33-28.

Напомним, ранним утром 27 декабря неизвестный поджёг ресторан «Токио» в Находке. 17 пожарных тушили его дольше двух часов. Здание серьёзно пострадало, особенно второй этаж. Помещение восстанавливают, пока ресторан работает навынос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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