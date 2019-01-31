Приморцам подняли награду за поджог ресторана
Владельцы сети ресторанов японской кухни «Токио» увеличили награду за содействие в розыске человека, который в конце декабря 2018 года поджёг их заведение в Находке.
Теперь очевидец поджога или же человек, иным образом узнавший важную информацию о происшествии, сможет получить 500 тысяч рублей вместо заявленных прежде 300 тысяч. Источнику гарантируют анонимность. Телефон для обращений: 8 (964) 434-33-28.
Напомним, ранним утром 27 декабря неизвестный поджёг ресторан «Токио» в Находке. 17 пожарных тушили его дольше двух часов. Здание серьёзно пострадало, особенно второй этаж. Помещение восстанавливают, пока ресторан работает навынос.
ИСТОЧНИК KP.RU