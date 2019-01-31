Северокореец вёз в Приморье 600 кило контрабандной лапши

СЕГОДНЯ 02:15 2019-01-31T02:15:57+03:00

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Попытку незаконно ввезти из Северной Кореи в Приморье более 660 килограммов лапши пресекли сотрудники Уссурийской таможни.

Гражданин КНДР пытался ввезти сублимированную лапшу для продажи соотечественникам, работающим в России. Правонарушение вскрылось на пункте пропуска ЖДПП Хасан.

При досмотре пассажирского вагона таможенники обнаружили под нижними полками в каждом купе по 2-3 мешка лапши производства КНДР.

Всего было обнаружено 27 мешков на 668,6 килограммов. Владелец товара пояснил, что лапшу он вез для продажи. Незадекларированный товар значительно превышал норму личного потребления.

Уссурийская таможня возбудила против жителя Северной Кореи административное дело. Правонарушителю грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с конфискацией. Товар направили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU