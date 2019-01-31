2019-01-31T02:15:57+03:00
Происшествия

Северокореец вёз в Приморье 600 кило контрабандной лапши

Житель Северной Кореи надеялся подзаработать на "вкусе родины"
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - Уссурийская таможняфото - Уссурийская таможня
Изменить размер текста:

Попытку незаконно ввезти из Северной Кореи в Приморье более 660 килограммов лапши пресекли сотрудники Уссурийской таможни.

Гражданин КНДР пытался ввезти сублимированную лапшу для продажи соотечественникам, работающим в России. Правонарушение вскрылось на пункте пропуска ЖДПП Хасан.

При досмотре пассажирского вагона таможенники обнаружили под нижними полками в каждом купе по 2-3 мешка лапши производства КНДР.

Всего было обнаружено 27 мешков на 668,6 килограммов. Владелец товара пояснил, что лапшу он вез для продажи. Незадекларированный товар значительно превышал норму личного потребления.

Уссурийская таможня возбудила против жителя Северной Кореи административное дело. Правонарушителю грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с конфискацией. Товар направили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спустя три года приморец ответил за двойную смерть на дороге
Приморцам подняли награду за поджог ресторана
Прокурор и омбудсмен нашли изъяны в спецшколе Владивостока
Владелица дорогого внедорожника смела с трассы встречный Nissan в Приморье
Последний день января в Приморье будет теплым, но ветреным
Юрий Трутнев: 75 процентов сотрудников полпредства ДФО не поедут во Владивосток
Из-за возмущений приморцев Росатом может свернуть строительство центра хранения радиоактивных отходов
На выходных переменчивая погода принесёт в Приморье снег
В одном из скверов Владивостока появится памятник Хо Ши Мину
Разыгран юбилейный кубок «Управляющей портовой компании» по хоккею
Больше полумиллиона задолжал руководитель «управляек» Находки своим сотрудникам
За кражу драгоценностей у подруги друга приморец отсидит 2,5 года
Под Уссурийском у пожилого наркодельца изъяли 55 кило марихуаны