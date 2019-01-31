2019-01-31T02:44:38+03:00
Происшествия

Спустя три года приморец ответил за двойную смерть на дороге

В апреле 2016 года в районе поворота на село Ясное водитель грузовика Scania, выехав на встречную полосу, протаранил Honda Torneo
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
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В Приморье вынесли приговор автомобилисту, совершившему ДТП со летальным исходом.

Суд Артёма вынес приговор 35-летнему жителю Михайловского района. Мужчину обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух человек.

Следствие установило, что в апреле 2016 года в районе поворота на село Ясное водитель грузовика Scania, выехав на встречную полосу, протаранил Honda Torneo. От полученных травм пассажиры Honda 23 и 24 лет скончались на месте. 21-летнего водителя иномарки направили на амбулаторное лечение.

Медосвидетельствование не обнаружило алкоголя в крови водителя грузовика. Однако ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

Следственное подразделение местного отдела полиции возбудило уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек». Следствие доказало причастность фигуранта к преступлению.

Артёмовский суд признал подсудимого виновным и назначил ему 5 лет в колонии поселения с лишением водительских прав на 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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