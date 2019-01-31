Выплаты многим льготникам Приморья вырастут с 1 февраля

СЕГОДНЯ 03:12 2019-01-31T03:12:32+03:00

О правах на социальную поддержку надо заявить в органы соцзащиты по своему муниципалитету

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С 1 февраля вырастут размеры ежемесячной выплаты и стоимость набора социальных услуг федеральным льготникам. Такой статус имеют 132 тысячи приморцев.

В этом списке — инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Соцтруда и другие.

Как сообщили в краевом отделении Пенсионного фонда России, размер ежемесячной выплаты проиндексирован на 4,3%. На столько же проиндексирован набор социальных услуг, входящий в ЕДВ. Его стоимость составит 1121,42 рубля.

В набор социальных услуг входят обеспечение медикаментами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

«Федеральные льготники могут выбрать, получать услуги или их денежный эквивалент. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично», — напоминают в Пенсионном фонде.

В краевом департаменте труда и социального развития информируют, что в январе на 4,3% проиндексировали единовременные выплаты награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». С 1 февраля увеличится компенсация инвалидам-ликвидаторам последствий Чернобыля.

В феврале возрастут и демографические выплаты из федерального бюджета. Среди получателей — женщины, не работавшие до рождения ребенка, беременные жены военнослужащих по призыву, семьи военнослужащих и силовиков, погибших при исполнении.

«В январе мы уже повысили соцподдержку семьям с детьми, но те меры мы оплачиваем из краевого бюджета. Это ежемесячные пособия на детей семьям с низким доходом, в том числе мамам-одиночкам, женщинам, чьи мужья уклоняются от уплаты алиментов, и другие выплаты», — отмечают специалисты.

В департаменте напоминают, что о правах на получение мер социальной поддержки надо заявить в органы соцзащиты по своему муниципалитету.

Для разъяснений по поводу федеральных выплат льготникам следует обратиться в отделение ПФР по Приморскому краю. Телефон для справок — 8 (423) 24-98-600.

ИСТОЧНИК KP.RU