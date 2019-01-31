Мэрия Владивостока завершает раздавать деньги: еще можно успеть

СЕГОДНЯ 03:49 2019-01-31T03:56:03+03:00

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Владивосток завершает приём заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на субсидии от мэрии.

Как сообщили в городской администрации, пятница, 1 февраля, станет последним днём приёма документов. После этого комиссия определит получателей финансовой поддержки на весь текущий год.

«Заявки принимаются в управлении по исполнению программ по поддержке населения по адресу: улица Ильичёва, 15, кабинеты 15 и 38. Уточнить можно по телефонам 2614-397, 2614-089, 2614-470», — напоминают специалисты.

На сегодня на субсидии претендует уже 21 организация. Среди них — общества инвалидов, ветеранские объединения, спортивные клубы и федерации, центр дополнительного образования детей и другие.

Справка КП

Деньги городского бюджета общественники смогут направить на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и услуг местной телефонной связи, арендной плате, оплате текущего ремонта, созданию и обслуживанию интернет-сайтов, эксплуатации и содержанию автотранспорта с электроподъемниками для перевозки инвалидов, а также установке и обслуживанию пожарной сигнализации.

ИСТОЧНИК KP.RU