Мэрия Владивостока завершает раздавать деньги: еще можно успеть
Владивосток завершает приём заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на субсидии от мэрии.
Как сообщили в городской администрации, пятница, 1 февраля, станет последним днём приёма документов. После этого комиссия определит получателей финансовой поддержки на весь текущий год.
«Заявки принимаются в управлении по исполнению программ по поддержке населения по адресу: улица Ильичёва, 15, кабинеты 15 и 38. Уточнить можно по телефонам 2614-397, 2614-089, 2614-470», — напоминают специалисты.
На сегодня на субсидии претендует уже 21 организация. Среди них — общества инвалидов, ветеранские объединения, спортивные клубы и федерации, центр дополнительного образования детей и другие.
Справка КП
Деньги городского бюджета общественники смогут направить на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и услуг местной телефонной связи, арендной плате, оплате текущего ремонта, созданию и обслуживанию интернет-сайтов, эксплуатации и содержанию автотранспорта с электроподъемниками для перевозки инвалидов, а также установке и обслуживанию пожарной сигнализации.
ИСТОЧНИК KP.RU