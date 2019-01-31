2019-01-31T04:56:46+03:00
Происшествия

Зимней ночью в Приморье сгорела морозилка

Во время разведки пожарные установили, что в помещении горят стена, потолок и морозильные камеры
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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В ночь на 30 января в 01:16 в пожарно-спасательную службу Арсеньева сообщили о пожаре в торговом павильоне на улице Ломоносова.

Уже через три минуты (в 01:19) по адресу прибыли первые пожарные подразделения и приступили к тушению. Наблюдалось сильное задымление, что потребовало привлечь к тушению звено газодымозащитной службы.

Во время разведки пожарные установили, что в помещении горят стена, потолок и морозильные камеры.

В 01:21 пожар локализовали, в 01:44 — полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 10 метров2. В результате никто не пострадал. На тушении были задействованы 12 человек личного состава и три единицы техники.

Напомним. что накануне владельцы ресторана "Токио" в Находке подняли до 500 тысяч рублей награду за информацию о поджоге их заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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