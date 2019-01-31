Роддом заплатит жительнице Приморья за смерть новорожденного

СЕГОДНЯ 05:18 2019-01-31T05:18:58+03:00

Участвующий в деле прокурор поддержал доводы заявительницы и дал заключение об удовлетворении её требований

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В Приморье суд взыскал с учреждения здравоохранения компенсацию морального вреда, причиненного местной жительнице.

Дальнереченская межрайонная прокуратура участвовала в судебном разбирательстве по иску жительницы Приморья к медучреждению. Женщина требовала компенсации морального вреда в связи с дефектами оказанной ей медицинской помощи.

Основанием для обращения в суд послужила смерть новорожденного ребенка заявительницы.

Факт оказания небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть ребенка, подтвердили заключения судмедэкспертиз. Они установили связь между изъянами медпомощи истице и смертью ее ребенка.

Участвующий в деле прокурор поддержал доводы заявительницы и дал заключение об удовлетворении её требований.

Решением суда иск удовлетворен, в пользу женщины с медицинского учреждения постановлено взыскать 800 тысяч рублей. Судебное решение пока не вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU