Роддом заплатит жительнице Приморья за смерть новорожденного
В Приморье суд взыскал с учреждения здравоохранения компенсацию морального вреда, причиненного местной жительнице.
Дальнереченская межрайонная прокуратура участвовала в судебном разбирательстве по иску жительницы Приморья к медучреждению. Женщина требовала компенсации морального вреда в связи с дефектами оказанной ей медицинской помощи.
Основанием для обращения в суд послужила смерть новорожденного ребенка заявительницы.
Факт оказания небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть ребенка, подтвердили заключения судмедэкспертиз. Они установили связь между изъянами медпомощи истице и смертью ее ребенка.
Участвующий в деле прокурор поддержал доводы заявительницы и дал заключение об удовлетворении её требований.
Решением суда иск удовлетворен, в пользу женщины с медицинского учреждения постановлено взыскать 800 тысяч рублей. Судебное решение пока не вступило в силу.
ИСТОЧНИК KP.RU