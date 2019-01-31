Во Владивостоке 44 тонны краба оказались «сдобрены» кишечной палочкой

СЕГОДНЯ 07:24 2019-01-31T07:24:18+03:00

фото из архива Погрануправления ФСБ по Приморью

Возможной причиной серьезных нарушений стало несоблюдение технологии производства и температурных режимов при перевозке

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Специалисты приморской межобластной ветеринарной лаборатории исследовали пробы от двух партий краба — всего более 44 тонн.

В итоге в морепродуктах от сахалинского производителя нашлись серьезные нарушения техрегламента «О безопасности рыбы и рыбопродукции».

Пробы для исследования были отобраны инспектором погранветконтроля, когда продукция прибыла во Владивосток. Исследования велись по инициативе владельца.

Во время лабораторных испытаний проб от варено-мороженых клешней краба обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности более чем в сто(!) раз.

Возможной причиной серьезных нарушений стало несоблюдение технологии производства и температурных режимов при перевозке.

Как объясняют эксперты, после разморозки краба кишечная палочка начинает активно развиваться. Чтобы обезопасить себя от отравления, можно еще раз подвергнуть краба дополнительной термической обработке.

Информацию довели до владельца морепродуктов, чтобы исключить продажу небезопасного товара. Сведения о поставщике внесены в информсистемы Россельхознадзора.

Кстати!

Специалисты ветеринарной лаборатории напоминают: покупать продукты надо исключительно в установленных для торговли местах, а не на случайных придорожных лотках. При этом у продавцов должны быть ветеринарные справки, которые они обязаны предъявить по первому требованию.

ИСТОЧНИК KP.RU