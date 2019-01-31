Приморье потратит сотни тысяч рублей на казачьи традиции

СЕГОДНЯ 09:05 2019-01-31T09:05:03+03:00

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Сразу три проекта некоммерческих объединений, развивающие традиции казачества, получили гранты из бюджета Приморского края. Проекты воплотятся в 2019 году.

Как сообщили в департаменте внутренней политики, победителями стали «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», кневичанское станичное казачье общество имени Е.М. Дегтярева и детско-юношеская патриотическая организация «Отвага».

«При администрации Приморья создали Совет по развитию казачества, где не раз обсуждалась поддержка казаческих объединений. Это важное с точки зрения патриотического воспитания направление. По итогам 2018 года такие организации впервые получили гранты от 200 до 300 тысяч рублей, в этом году фонд увеличен в несколько раз по поручению Олега Кожемяко», — отметили в ведомстве.

Так, например, приморское отделение ДОСААФ в 2019 году реализует проект «Замолвим о казачестве». Он предполагает создание экспозиции казачьей жизни и проведение патриотических уроков.

Детско-юношеская организация «Отвага» займется проектом «Казаки на страже Приморья», также предполагающим серию патриотических уроков.

Кневичанское станичное казачье общество имени Е.М. Дегтярева направит грант на поддержку казачьего кадетского класса в Артеме. Его воспитанники ближе знакомятся с культурным и историческим наследием родного края и страны.

Напомним, по поручению губернатора Приморья на 2019 год грантовую поддержку НКО увеличили до 65 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU