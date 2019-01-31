Ящур добрался до четвёртого района Приморья

СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-31T09:33:04+03:00

В соседнем Хабаровском крае также борются с опасном заболеванием животных

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Больные ящуром животные обнаружились в очередном районе Приморья — на этот раз Октябрьском.

По распоряжению администрации Приморья, в двух хозяйствах в селах Заречное и Синельниково-1, где выявлено это заболевание, введен карантин. В Покровском поселении, объединяющем эти села, введен режим ЧС. Скот вакцинируют от ящура, сообщает «Интерфакс — Дальний Восток».

Октябрьский район Приморья стал четвертым муниципалитетом края, где с начала года выявили ящур.

Ранее диагноз поставили скоту еще на трех свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах, а также в Уссурийске. Поголовье подлежит забою. В муниципалитетах объявлен карантин.

Добавим, что власти Приморья пообещали компенсировать ущерб владельцам частных подворий, чей скот уничтожают из-за ящура.

ИСТОЧНИК KP.RU