Оттепель во Владивостоке обновила 70-летний рекорд

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-31T10:02:50+03:00

Тот случай, когда фраза "Такого не помнят даже старожилы" не выгляди преувеличением

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Приморский гидрометцентр привёл данные, из которых следует, что небывалая оттепель во Владивостоке поставила рекорд последних 70 лет.

В минувшую среду, 30 января, Приморье пребывало в тёплом секторе циклона, который смещался с Китая на Хабаровский край.

Днём воздух прогрелся до +1... +7°С, на севере края наблюдались слабо отрицательные температуры, −1... −7°С. На отдельных станциях были превышены исторические максимумы.

Во второй половине дня подошли фронтальные разделы. На отдельных метеостанциях, преимущественно на севере края, прошёл небольшой снег. Ночью из-за облачности интенсивного похолодания не произошло. Минимальные температуры составили −10... −18°С.

Под утро циклон сместился на Сахалин, а с запада распространился гребень континентального антициклона. В результате в Приморье повсеместно усилился ветер. В континентальных районах порывы достигали 20 м/с, на побережье до 27 м/с.

Во Владивостоке среда выдалась солнечной и очень тёплой. В разных районах города воздух прогрелся до +3... +5°С. Во Владивостоке был перекрыт абсолютный максимум температуры на эту дату, который удерживался с 1949 года, когда максимум составил +3,0°С. Вечером усилился ветер, и ночью порывы достигали 24 м/с. Минимальная температура понизилась до −11... −13°С.

Сегодня, 31 января, Приморье находится под влиянием антициклона. На большей части края осадков не ожидается, лишь на севере ещё остается вероятность слабого снега. Максимальная температура воздуха понизилась на 5–7 градусов. В ближайшие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится. Сохранится солнечная погода.

В ночные часы при безоблачной погоде воздух будет интенсивно выхолаживаться. Минимальные температуры воздуха составят −19... −32°С, на побережье −10... −17°С. Днём ветер поменяет направление на южное и начнётся потепление. Максимальная температура будет колебаться от +1°С на юге до −15°С на севере края.

Во Владивостоке сегодня солнечно, но ветрено. Максимальная температура на 7–8 градусов ниже вчерашней.

В четверг в городе сохранится солнечная погода. Ночная температура останется на уровне предыдущей ночи, а дневная повысится, −2... −5°С.

ИСТОЧНИК KP.RU