Во Владивостоке силовики «накрыли» бандитский арсенал

СЕГОДНЯ 10:09 2019-01-31T10:11:26+03:00

В квартире нашли охолощенные ружья и пистолеты, переделанные в боевые. Фото: antiterror_pk

В квартире обнаружили десятки единиц оружия и гору боеприпасов

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке «накрыли» бандитский схрон оружия. Сотрудники ФСБ задержали местного умельца, который переделывал охолощенные «стволы» в боевые. Негодяй был связан со всероссийской преступной группировкой.

По информации Национального антитеррористического комитета России, силовики задержали в приморской столице участника межрегиональной преступной группы. В квартире бандита обнаружили целый арсенал. Подозреваемый хранил дома с десяток единиц охолощенного оружия, горы боеприпасов, приспособления для доработки оружия и патронов. Все изъятые «стволы» имели признаки переделки в боевые.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по двум статьям УК – 222 («Незаконный оборот оружия») и 223 («Незаконное изготовление оружия»).

Примечательно, что подобные задержания прошли по всей стране: «левшей»-оружейников арестовали сразу в 32 регионах России. В Приморье операция силовиков совпала с задержанием молодого парня, который назвал себя автором массовой рассылки с угрозами теракта. Их задержали практически одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU