Почетный консул Франции пропишется во Владивостоке

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-31T10:45:01+03:00

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Сегодня во Владивостоке действуют более 20 диппредставительств разных стран, а вскоре может появиться еще одно — французское. Об этом стало известно на встрече вице-губернатора Константина Богданенко с генконсулом Франции в Москве Реми Лозакмёром.

Иностранный дипломат сообщил, что был назначен на пост прошлым летом и с того самого момента развивает сеть почетных консульств в России. Первый регион, который Лозакмёр посетил для проработки открытия диппредставительства, — Приморье.

— Почетные консулы выполняют очень важную функцию: максимальное содействие в получении виз. Несмотря на то, что заявки на визы рассматривают исключительно в Москве, роль Почетного консула во Владивостоке будет заключаться в том, чтобы по просьбе администрации сообщать нам в генконсульство о всех ваших просьбах по выдаче виз, чтобы мы могли максимально лояльно и внимательно отнестись к ним, — отметил дипломат.

Кстати!

За 2018 год генконсульство Франции в Москве выдало россиянам более 370 тысяч виз.

Также, по словам Реми Лозакмёра, почетные консулы будут заниматься организацией взаимодействия между властями на местах и властями Франции, между французскими инвесторами и администрациями российских регионов, организацией французских экономических миссий, защитой интересов французских граждан и другими вопросами.

Вице-губернатор Приморья Константин Богданенко подчеркнул, что администрация края заинтересована в развитии сотрудничества с Францией и поддерживает открытие её диппредставительства.

— Мы постараемся донести до человека, выбранного вами в качестве Почетного консула, все возможности, которые у него откроются. Я уверен, что это важно, потому что он должен видеть перспективы своей работы здесь, — подчеркнул Богданенко.

По итогам встречи стороны также договорились детальнее обсудить возможности для развития двусторонних связей на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU