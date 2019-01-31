Академик ДВФУ высказался за переименование Японского моря

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-31T11:53:50+03:00

Возможно, еще на нашем веку придётся перерисовывать все карты и атласы под новое название нашего моря. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Географ Петр Бакланов считает, что это неизбежно, так как интеграция экономик стран, выходящих к нашему морю, влечет за собой унификацию названия, сегодня безоговорочно занятого Японией

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Название Японского моря должно учитывать геополитические интересы всех четырех стран, которые имеют выход к нему. Такое мнение высказал завкафедрой географии и устойчивого развития геосистем Школы естественных наук ДВФУ, академик Петр Бакланов.

Южная Корея и КНДР с начала 90-х годов XX века требуют переименовать Японское море в «Восточное», пишет ТАСС. В последнее время Сеул склоняется к тому, чтобы использовать на картах оба названия.

Ранее сообщалось, что правительство Японии намерено весной 2019 года провести консультации с представителями Южной Кореи и КНДР по этому поводу. Такое решение принято в ответ на требование Международной гидрографической организации.

«В долгосрочной перспективе вокруг Японского моря будут усиливаться интеграционные процессы с участием, в первую очередь, Японии, России, Китая, Республики Корея, КНДР. Разные названия общего моря, безусловно, мешают развитию международного сотрудничества. Например, на корейских картах название „Японское море“ практически не употреблялось никогда. Это специфическая геополитическая проблема, и ее пора решать. Возможно, используя двойное название — например, „Корейско-Японское море“. Название „Восточное море“, в общем, неудачное, так как для Кореи это восточная акватория, для Японии — западная», — рассказал Петр Бакланов.

Он напомнил, что бассейн Японского моря является трансграничным, к этому морю выходят побережья России, Японии, Южной и Северной Корей, при этом около 47%, — российская территория. Поэтому, по словам эксперта, многие вопросы должны решаться на основе международных договоров.

Петр Бакланов добавил, что на европейских картах названия акватории современного Японского моря стали появляться с XVI века. Первыми названиями были «Корейское», «Восточное», Oriental. Название «Японское море» стало появляться примерно с середины XVIII века.

По словам экперта, на первых российских картах, в составлении которых часто участвовали европейские картографы, первыми названиями моря были именно «Китайское» и «Восточное».

В XVIII веке появились названия «Тихое», «Восточное», «Корейское» и «Японское». После кругосветного плавания Крузенштерна и Лисянского в 1803-1806 годах море включили в «Атлас к путешествию вокруг света» как «Японское море». Лишь с середины XIX века название «Японское море» стало использоваться на всех российских картах.

Кстати!

Сегодня в Южной Корее действует общество «Восточное море». Оно с 1990-х годов активно продвигает, в том числе на международном уровне, замену названия «Японское море» на «Восточное». По этой теме общество организовало несколько международных конференций.

ИСТОЧНИК KP.RU