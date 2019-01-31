В первый день последнего зимнего месяца не предвидится осадков
Температура воздуха в крае от -2 до -15°C
Фото: https://www.chitalnya.ru/work/1898030/
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Сегодня, 01 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный юго-западный умеренный. Температура воздуха -2...-15°C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -2...-4°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -1...-3°C.
ИСТОЧНИК KP.RU