2019-01-31T23:59:24+03:00
Общество

В первый день последнего зимнего месяца не предвидится осадков

Температура воздуха в крае от -2 до -15°C
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.chitalnya.ru/work/1898030/Фото: https://www.chitalnya.ru/work/1898030/
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Сегодня, 01 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный юго-западный умеренный. Температура воздуха -2...-15°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -2...-4°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -1...-3°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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