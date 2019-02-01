Жительница Владивостока взяла кредит по чужим документам и попала под статью

СЕГОДНЯ 04:20 2019-02-01T04:20:14+03:00

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Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинение для местной жительнцы, которая похитила чужой паспорт и оформила на него кредит.

На преступление она пошла в ноябре 2018 года, когда гостила у своей знакомой. Паспорт хозяйки квартиры гостья вытащила, воспользовавшись удобным моментом. Вместе с ним она прихватила и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

С помощью этих документов женщина приобрела в кредит мобильный телефон стоимостью 19,5 тысяч рублей. В этот же день мошенница сдала его в ломбард, получив наличные на руки. Их она потратила на свои нужды.

Дело направлено в суд. Фигурантке грозит наказание сразу по двум статьям УК РФ: «Похищение паспорта и другого важного личного документа» и «Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана».

ИСТОЧНИК KP.RU