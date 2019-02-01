Приморские спасатели пять часов искали в приморских лесах потерявшихся туристов
Четыре человека потеряли ориентиры и заблудились во время прогулки
Фото:https://pantv.livejournal.com/2317732.html
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31 января приморским спасателям поступило сообщение о том, что в районе хребта Лозовый а Партизанском районе четыре туриста потеряли ориентиры и заблудились в окрестностях горы.
Четыре бойца МЧС на машине отправились искать альпинистов в 20.00. В час ночи они обнаружили потерявшихся людей и вывели их авто. Медицинская помощь спасённым не понадобилась. Уже в 01.45 спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России вернулись на своё рабочее место.
ИСТОЧНИК KP.RU