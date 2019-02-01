Приморские спасатели вывели по автолестнице из горящей квартиры мужчину и двух детей

СЕГОДНЯ 05:30 2019-02-01T05:30:27+03:00

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В пожарно-спасательную службу Находки поступило сообщение о том, что на улице Постышева горит многоквартирный дом. Уже через 10 минут огнеборцы прибыли на место и стали тушить пожар.

Жилое помещение было сильно задымлено, в квартире горели домашние вещи. Спасателям пришлось задействовать звено газодымозащитной службы.

Из задымлённого и горящего помещения на пятом этаже пожарным удалось вывести мужчину и двух детей. Их спускали по автолестнице с балкона. Ещё одного человека вывели из соседней квартиры, которая была отрезана дымом. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Пожар локализовали за три минуты, полностью потушили за 45 минут. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Противостояли огню 11 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU