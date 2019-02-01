«Мне нужнее!»: в Приморье девушка стащила у матери 50 тысяч рублей
Жительница села Воздвиженка обратилась в полицию, когда обнаружила дома пропажу 50 тысяч рублей.
42-летняя заявительница рассказала стражам правопорядка, что накануне к ней в частный дом приходила погостить дочка. 22-летняя девушка раньше жила у мамы и у неё были ключи от дома.
Неработающую девицу, которая освободилась из мест лишения свободы только этим летом, быстро задержали. Она призналась, что деньги она вытащила из сумки матери и потратила на свои нужды.
В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Подозреваемую заключили под стражу. Ей грозит лишиться свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU