«Мне нужнее!»: в Приморье девушка стащила у матери 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:14 2019-02-01T07:14:01+03:00

Воровка только недавно вышла на свободу

Изменить размер текста: A A

Жительница села Воздвиженка обратилась в полицию, когда обнаружила дома пропажу 50 тысяч рублей.

42-летняя заявительница рассказала стражам правопорядка, что накануне к ней в частный дом приходила погостить дочка. 22-летняя девушка раньше жила у мамы и у неё были ключи от дома.

Неработающую девицу, которая освободилась из мест лишения свободы только этим летом, быстро задержали. Она призналась, что деньги она вытащила из сумки матери и потратила на свои нужды.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Подозреваемую заключили под стражу. Ей грозит лишиться свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU