2019-02-01T07:14:01+03:00
Общество

«Мне нужнее!»: в Приморье девушка стащила у матери 50 тысяч рублей

Воровка только недавно вышла на свободу
Софья КУЧИНА
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Фото: https://cheb.mk.ru/social/2018/10/03/v-kanashe-posetitelnica-kafe-ukrala-koshelek-iz-damskoy-sumki.htmlФото: https://cheb.mk.ru/social/2018/10/03/v-kanashe-posetitelnica-kafe-ukrala-koshelek-iz-damskoy-sumki.html
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Жительница села Воздвиженка обратилась в полицию, когда обнаружила дома пропажу 50 тысяч рублей.

42-летняя заявительница рассказала стражам правопорядка, что накануне к ней в частный дом приходила погостить дочка. 22-летняя девушка раньше жила у мамы и у неё были ключи от дома.

Неработающую девицу, которая освободилась из мест лишения свободы только этим летом, быстро задержали. Она призналась, что деньги она вытащила из сумки матери и потратила на свои нужды.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Подозреваемую заключили под стражу. Ей грозит лишиться свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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