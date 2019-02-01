Полиция Владивостока обнаружила в багажнике «Хонды» килограмм наркотиков
Первомайский суд Владивостока вынес приговор местному жителю, который хранил дома почти килограмм наркотиков.
Как установили в суде, фигурант приобрёл масло каннабиса и так называемую «синтетику» и незаконно хранил всё это.
В июле 2018 года полицейские обнаружили в багажнике его автомобиля Honda Insight два полимерных пакета и медицинский шприц с подозрительным веществом. Экспертиза показала, что в шприце находится 4,8 граммов гашишного масла, а в пакетах 953,4 грамма фентанила.
Правоохранители изъяли найдённое из оборота.
Суд назначил мужчине 8 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU