Полиция Владивостока обнаружила в багажнике «Хонды» килограмм наркотиков

СЕГОДНЯ 08:11 2019-02-01T08:11:40+03:00

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Первомайский суд Владивостока вынес приговор местному жителю, который хранил дома почти килограмм наркотиков.

Как установили в суде, фигурант приобрёл масло каннабиса и так называемую «синтетику» и незаконно хранил всё это.

В июле 2018 года полицейские обнаружили в багажнике его автомобиля Honda Insight два полимерных пакета и медицинский шприц с подозрительным веществом. Экспертиза показала, что в шприце находится 4,8 граммов гашишного масла, а в пакетах 953,4 грамма фентанила.

Правоохранители изъяли найдённое из оборота.

Суд назначил мужчине 8 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU