Борис Кубай: снега в Приморье не будет

СЕГОДНЯ 08:11 2019-02-01T08:11:45+03:00

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Этой зимой Владивосток, вероятнее всего, не дождется снега. Об этом рассказал главный синоптик Приморья Борис Кубай.

Глава Примгидромета сообщил, что этой зимой снега в крае выпало на 50-80 процентов меньше нормы. Дело в том, что циклоны просто не доходят до приморского побережья. Например, накануне в Японском море зародился циклон, который мог стать причиной мощного снегопада в регионе. Однако все его силы забрал азиатский антициклон. Такая ситуация наблюдается в Приморье с декабря. Непогода, идущая в регион с пустыни Гоби или Японского моря, сталкивались с мощными антициклонами и теряли свою мощь.

– Судя по всему, вероятность того, что такая ситуация повторится в феврале, достаточно большая. Существенных изменений в погоде на территории Дальнего Востока ждать не приходится. Кстати говоря, за свои 25 лет проживания во Владивостоке я не могу припомнить такого сочетания длительного отсутствия снега и столь высокого фона температуры воздуха. Это аномалия, которую придется изучать достаточно длительный период, - рассказал Борис Кубай.

Глава «Примгидромета» отметил, что за Приморье погода «отыгралась» на территории центральной России. В этом году западную часть страны то и дело заметает. Так что за снегом жителям края, видимо, лучше всего ехать в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU