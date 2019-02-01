Во Владивостоке ждёт суда грабитель, отнимавший сумки у пожилых женщин
Потерпевших он ждал у жилых домов
Фото:МедиаПоток
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Прокуратура Ленинского района Владивостока направила в суд уголовное дело о грабежах.
По версии расследования, фигурант дела похищал сумки у пожилых женщин в районе жилых домов. Таким образом, ограбив двух несчастных, он разбогател на 36 тысяч рублей. Деньги воришка потратил по своему усмотрению.
Свою вину преступник полностью признал. Дело направлено в суд на рассмотрение.
ИСТОЧНИК KP.RU