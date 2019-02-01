Во Владивостоке ждёт суда грабитель, отнимавший сумки у пожилых женщин

СЕГОДНЯ 08:52 2019-02-01T08:52:53+03:00

Потерпевших он ждал у жилых домов

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ленинского района Владивостока направила в суд уголовное дело о грабежах.

По версии расследования, фигурант дела похищал сумки у пожилых женщин в районе жилых домов. Таким образом, ограбив двух несчастных, он разбогател на 36 тысяч рублей. Деньги воришка потратил по своему усмотрению.

Свою вину преступник полностью признал. Дело направлено в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU