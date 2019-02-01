2019-02-01T10:03:14+03:00
Общество

Семь миллионов скрыл от налоговой бизнесмен из Приморья

Обвиняемый полностью возместил ущерб государству
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.province.ru/bryansk/k-otvetu/v-bryanske-direktor-zavoda-litij-skryl-ot-nalogov-bolee-dva-sem-mln-rublej.htmlФото: https://www.province.ru/bryansk/k-otvetu/v-bryanske-direktor-zavoda-litij-skryl-ot-nalogov-bolee-dva-sem-mln-rublej.html
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СК по Приморью завершил расследование уголовного дела в отношении диреткора ООО «Алиса». Его обвиняют в сокрытии денежных средств от налоговых служб.

По версии следствия, с июня 2016 по март 2018 года обвиняемый скрыл от налоговой свыше 7 миллионов рублей. За счёт этих средств должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам. Тем самым госорганы лишились возможности принудительно взыскать задолженность по налогам, возникшую на предприятии. Стоит отметить, что обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

Сейчас уголовное дело направлено в суд с ходатайством о прекращении и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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