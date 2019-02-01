2019-02-01T11:00:34+03:00
Общество

Житель Владивостока обокрал родителей и сядет на 2,5 года

Суд приговорил его к колонии строгого режима
Софья КУЧИНА
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Фото: DepositphotosФото: Depositphotos
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Во Владивостоке Первореченский суд вынес приговор горожанину, который ограбил своих родителей.

Как установили в суде, в июне-июле 2018 года гостя у родителей на улице Иртышской, фигурант дела убедился, что его никто не видит и похитил из шкафа имущества на 8,5 тысяч рублей. После этого «сыночек» скрылся, а украденным распорядился по своему усмотрению.

Подсудимого признали виновным и приговорили к реальному сроку. Учитывая непогашенную судимость за аналогичные преступления, суд назначил негодяю 2,5 года колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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