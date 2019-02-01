Житель Владивостока обокрал родителей и сядет на 2,5 года
Суд приговорил его к колонии строгого режима
Фото: Depositphotos
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Во Владивостоке Первореченский суд вынес приговор горожанину, который ограбил своих родителей.
Как установили в суде, в июне-июле 2018 года гостя у родителей на улице Иртышской, фигурант дела убедился, что его никто не видит и похитил из шкафа имущества на 8,5 тысяч рублей. После этого «сыночек» скрылся, а украденным распорядился по своему усмотрению.
Подсудимого признали виновным и приговорили к реальному сроку. Учитывая непогашенную судимость за аналогичные преступления, суд назначил негодяю 2,5 года колонии строгого режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU