Сегодня в Приморье вновь ожидается погода без осадков

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9...-11°C, днем -1...+1°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -18...-20°C, днем -1...-3°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -9...-11°C, днем -1...-3°C.

Сегодня, 2 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-32°C, днем 0...-10°C.

Ночные температуры по краю при этом будут весьма суровыми

СЕГОДНЯ 03:01 2019-02-01T22:20:41+03:00

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