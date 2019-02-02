Сегодня в Приморье вновь ожидается погода без осадков
Сегодня, 2 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-32°C, днем 0...-10°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -9...-11°C, днем -1...-3°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -18...-20°C, днем -1...-3°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9...-11°C, днем -1...+1°C.
ИСТОЧНИК KP.RU