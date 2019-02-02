Во Владивостоке появится 100 новых пассажирских автобусов

СЕГОДНЯ 03:57 2019-02-02T03:57:51+03:00

При этом договоры с частными компаниями-перевозчиками будут пересмотрены

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В этом году на муниципальные нужды Владивостока закупят 100 новых автобусов, а договоры с частными компаниями-перевозчиками будут пересмотрены. Это необходимо, чтобы навести порядок в городской системе общественного транспорта. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в пятницу, 1 февраля, на встрече с предпринимателями.

Олег Кожемяко отметил, что к работе общественного транспорта Владивостока много вопросов, найти ответы на которые до сих пор не получается.

- Так как строилась работа раньше, она продолжаться не будет. Автобусы должны отвечать и облику столицы Дальнего Востока, и требованиям технической безопасности для пассажиров. Водители пройдут переэкзаменовку по навыкам вождения, правилам движения, знанию русского языка, если это иностранцы, а также будут иметь достойный внешний вид. В транспорте должна работать система безналичного расчета, - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что почти миллиард рублей в этом году будет направлен на приобретение 100 новых автобусов, которые начнут работать на центральных городских маршрутах, ездить по выделенным полосам.

С частными перевозчиками условия работы при этом будут пересмотрены. Если компания соответствует всем вышеперечисленным требованиям – с ней договор будет перезаключен.

- Порядок с транспортом наведем в любом случае. Сегодня эта работа во Владивостоке не отвечает главному требованию – не удовлетворяет жителей города, - обозначил Олег Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU