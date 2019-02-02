2019-02-02T03:57:51+03:00
Общество

Во Владивостоке появится 100 новых пассажирских автобусов

При этом договоры с частными компаниями-перевозчиками будут пересмотрены
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Олег Кожемяко всерьез взялся за общественный транспорт Владивостока.Олег Кожемяко всерьез взялся за общественный транспорт Владивостока.Фото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

В этом году на муниципальные нужды Владивостока закупят 100 новых автобусов, а договоры с частными компаниями-перевозчиками будут пересмотрены. Это необходимо, чтобы навести порядок в городской системе общественного транспорта. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в пятницу, 1 февраля, на встрече с предпринимателями.

Олег Кожемяко отметил, что к работе общественного транспорта Владивостока много вопросов, найти ответы на которые до сих пор не получается.

- Так как строилась работа раньше, она продолжаться не будет. Автобусы должны отвечать и облику столицы Дальнего Востока, и требованиям технической безопасности для пассажиров. Водители пройдут переэкзаменовку по навыкам вождения, правилам движения, знанию русского языка, если это иностранцы, а также будут иметь достойный внешний вид. В транспорте должна работать система безналичного расчета, - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что почти миллиард рублей в этом году будет направлен на приобретение 100 новых автобусов, которые начнут работать на центральных городских маршрутах, ездить по выделенным полосам.

С частными перевозчиками условия работы при этом будут пересмотрены. Если компания соответствует всем вышеперечисленным требованиям – с ней договор будет перезаключен.

- Порядок с транспортом наведем в любом случае. Сегодня эта работа во Владивостоке не отвечает главному требованию – не удовлетворяет жителей города, - обозначил Олег Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке предлагают создать единую парковочную систему
Самые талантливые студенты-робототехники России устроили соревнования промышленных роботов
Президент КХЛ: «Адмирал» вскоре может вылететь из КХЛ
За кражу телевизора, фотоаппарата и копилки двум жителям Находки грозит шесть лет тюрьмы
Новый год по-восточному: жителей и гостей Владивостока приглашают на празднества 5 февраля
Сегодня в Приморье вновь ожидается погода без осадков
Житель Владивостока обокрал родителей и сядет на 2,5 года
Семь миллионов скрыл от налоговой бизнесмен из Приморья
Во Владивостоке ждёт суда грабитель, отнимавший сумки у пожилых женщин
Борис Кубай: снега в Приморье не будет
Полиция Владивостока обнаружила в багажнике «Хонды» килограмм наркотиков
Администратор приморского Instagram-паблика опровергла информацию о своей гибели
«Мне нужнее!»: в Приморье девушка стащила у матери 50 тысяч рублей
Приморские учёные вывели морозостойких и миролюбивых пчёл
Приморские спасатели вывели по автолестнице из горящей квартиры мужчину и двух детей
Приморские спасатели пять часов искали в лесах потерявшихся туристов
В Приморье нашли труп бесследно исчезнувшей девушки
Жительница Владивостока взяла кредит по чужим документам и попала под статью
По Булгакову: приморский врач поплатился за пристрастие к морфину
Девушка из Приморья шокировала инстаграм горячим фото во льдах