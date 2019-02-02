2019-02-02T04:46:44+03:00
Общество

Новый год по-восточному: жителей и гостей Владивостока приглашают на празднества 5 февраля

Василий ПОЛИКАРПОВ
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Жителей и гостей Владивостока приглашают отметить Новый год по восточному стилю.Жителей и гостей Владивостока приглашают отметить Новый год по восточному стилю.Фото: vlc.ru
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Во вторник, 5 февраля, жители и гости Владивостока смогут отпраздновать Новый год по-восточному стилю. По этому поводу на центральной площади города пройдет мероприятие, начало в 18:00.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, во время празднования китайского Нового года запустят воздушных змеев, станцуют танец Дракона, а также покажут огненное шоу. Кроме того на сцене выступят творческие коллективы, а мастера общественного движения «Долголетие» проведут для всех желающих занятия по восточной гимнастике цигун.

Также в рамках праздника будет работать фотозона «Две панды».

Справка «КП»:

Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Поднебесной. В отличие от своего западного аналога, постоянной даты начала Китайского Нового года нет, и каждый год она приходится на разное время - в зависимости от Лунного календаря. Празднование же обычно продолжается 15 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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