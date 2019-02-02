Новый год по-восточному: жителей и гостей Владивостока приглашают на празднества 5 февраля
Во вторник, 5 февраля, жители и гости Владивостока смогут отпраздновать Новый год по-восточному стилю. По этому поводу на центральной площади города пройдет мероприятие, начало в 18:00.
Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, во время празднования китайского Нового года запустят воздушных змеев, станцуют танец Дракона, а также покажут огненное шоу. Кроме того на сцене выступят творческие коллективы, а мастера общественного движения «Долголетие» проведут для всех желающих занятия по восточной гимнастике цигун.
Также в рамках праздника будет работать фотозона «Две панды».
Справка «КП»:
Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Поднебесной. В отличие от своего западного аналога, постоянной даты начала Китайского Нового года нет, и каждый год она приходится на разное время - в зависимости от Лунного календаря. Празднование же обычно продолжается 15 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU