Новый год по-восточному: жителей и гостей Владивостока приглашают на празднества 5 февраля

СЕГОДНЯ 05:01 2019-02-02T04:46:44+03:00

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Во вторник, 5 февраля, жители и гости Владивостока смогут отпраздновать Новый год по-восточному стилю. По этому поводу на центральной площади города пройдет мероприятие, начало в 18:00.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, во время празднования китайского Нового года запустят воздушных змеев, станцуют танец Дракона, а также покажут огненное шоу. Кроме того на сцене выступят творческие коллективы, а мастера общественного движения «Долголетие» проведут для всех желающих занятия по восточной гимнастике цигун.

Также в рамках праздника будет работать фотозона «Две панды».

Справка «КП»:

Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Поднебесной. В отличие от своего западного аналога, постоянной даты начала Китайского Нового года нет, и каждый год она приходится на разное время - в зависимости от Лунного календаря. Празднование же обычно продолжается 15 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU