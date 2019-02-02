2019-02-02T06:02:29+03:00
Происшествия

За кражу телевизора, фотоаппарата и копилки двум жителям Находки грозит шесть лет тюрьмы

Молодые люди проникли в квартиру 41-летней женщины пока её не было в городе
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Похитители выкрали лишь телевизор, фотоаппарат и копилку.Похитители выкрали лишь телевизор, фотоаппарат и копилку.
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В Находке сотрудники полиции задержали двух местных жителей, одозреваемых в краже. Их добычей стал плазменный телевизор, фотоаппарат и копилка.

В полицию обратилась 41-летняя женщина, она рассказала, что пока была в отъезде кто-то проник в её частный дом и выкрал ценности. Плазменный телевизор, фотоаппарат и копилку с деньгами женщина оценила в 37 тысяч рублей.

Полицейские быстро задержали двух подозреваемых в краже 23-летних парней, которые ранее уже были судимы. В отделе полиции они сознались в дерзком преступлении. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Преступникам грозит до шести лет тюремного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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