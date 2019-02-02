За кражу телевизора, фотоаппарата и копилки двум жителям Находки грозит шесть лет тюрьмы
В Находке сотрудники полиции задержали двух местных жителей, одозреваемых в краже. Их добычей стал плазменный телевизор, фотоаппарат и копилка.
В полицию обратилась 41-летняя женщина, она рассказала, что пока была в отъезде кто-то проник в её частный дом и выкрал ценности. Плазменный телевизор, фотоаппарат и копилку с деньгами женщина оценила в 37 тысяч рублей.
Полицейские быстро задержали двух подозреваемых в краже 23-летних парней, которые ранее уже были судимы. В отделе полиции они сознались в дерзком преступлении. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Преступникам грозит до шести лет тюремного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU