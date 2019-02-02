Президент КХЛ: «Адмирал» вскоре может вылететь из КХЛ
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, что «Адмирал» по итогам этого сезона может покинуть лигу. Приморский клуб будет исключен из континентальной хоккейной лиги если сохранит позиции слабейшего клуба.
- Есть управляющие органы, которые передо мной ставят задачи, – сказал Чернышенко в интервью «БИЗНЕС Online». – Я приверженец того, чтобы исполнялось то, что указано в стратегии, поэтому после окончания сезона буду настаивать на том, чтобы худший клуб по данным нашего рейтинга был исключен из КХЛ.
Сейчас «Адмирал» занимает последнее место в Восточной конференции и по мнению Чернышенко является худшим клубом лиги. Всего же среди потенциальных команд на вылет, помимо приморского клуба, президент КХЛ также называет «Северсталь» и «Амур».
Напомним, в 2017 году, согласно рейтингу КХЛ, из лиги был исключен новокузнецкий «Металлург», а в 2018 году – «Лада» и «Югра».
ИСТОЧНИК KP.RU