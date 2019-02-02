Президент КХЛ: «Адмирал» вскоре может вылететь из КХЛ

СЕГОДНЯ 07:04 2019-02-02T07:07:41+03:00

«Адмирал» может покинуть КХЛ уже в этом году.

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, что «Адмирал» по итогам этого сезона может покинуть лигу. Приморский клуб будет исключен из континентальной хоккейной лиги если сохранит позиции слабейшего клуба.

- Есть управляющие органы, которые передо мной ставят задачи, – сказал Чернышенко в интервью «БИЗНЕС Online». – Я приверженец того, чтобы исполнялось то, что указано в стратегии, поэтому после окончания сезона буду настаивать на том, чтобы худший клуб по данным нашего рейтинга был исключен из КХЛ.

Сейчас «Адмирал» занимает последнее место в Восточной конференции и по мнению Чернышенко является худшим клубом лиги. Всего же среди потенциальных команд на вылет, помимо приморского клуба, президент КХЛ также называет «Северсталь» и «Амур».

Напомним, в 2017 году, согласно рейтингу КХЛ, из лиги был исключен новокузнецкий «Металлург», а в 2018 году – «Лада» и «Югра».

ИСТОЧНИК KP.RU