2019-02-03T00:36:12+03:00
Общество

Сегодня во Владивостоке тепло и ясно

Синоптики обещают, что сегодня во Владивостоке возможен снег
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Сегодня, 3 февраля, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления.

В крае переменная облачность местами небольшой снег (вероятность 40%). Ветер юго-западный умеренный. Воздух +4... -7°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен слабый снег (вероятность 30%). Ветер слабый до умеренного. Воздух -1... +1°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый, вечером северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +1...+3°C.

В Находке переменная облачность, вечером возможен слабый снег (вероятность 30%). Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +1...+3°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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