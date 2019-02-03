Сегодня во Владивостоке тепло и ясно
Сегодня, 3 февраля, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления.
В крае переменная облачность местами небольшой снег (вероятность 40%). Ветер юго-западный умеренный. Воздух +4... -7°C.
Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен слабый снег (вероятность 30%). Ветер слабый до умеренного. Воздух -1... +1°C.
В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый, вечером северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +1...+3°C.
В Находке переменная облачность, вечером возможен слабый снег (вероятность 30%). Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +1...+3°C.
ИСТОЧНИК KP.RU