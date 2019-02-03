2019-02-03T01:56:49+03:00
Общество

Приморье даёт отпор ящуру

Олег Кожемяко подчеркнул, что будет проведен анализ ситуации
Игорь СОРОКИН
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Благодаря закупленной прививке вакцинацию против ящура проведут во всех районах Приморья. О мерах, принимаемых по снижению заболеваемости ящуром, доложили на совещании под руководством губернатора.

Михайловский район – один из пяти муниципалитетов, где была зафиксирована вспышка этого заболевания. Как доложил руководитель ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрий Кузин, сейчас на территории уничтожаются больные животные, для недопущения распространения вируса выставлены дезбарьеры и санитарные посты.

«Сегодня в край доставлено 128 тысяч доз вакцины, она уже развозится по муниципалитетам, благодаря ей в течение двух недель будет привито все свиное поголовье в крае», – пояснил Дмитрий Кузин.

«Еще раз совместно с МЧС, МВД нужно подготовить детальную карту дорог в опасной зоне, чтобы все подъезды контролировались, каждая машина подвергалась дезобработке», – заявил глава региона.

Говоря о причинах вспышки заболевания, Олег Кожемяко подчеркнул, что будет проведен анализ ситуации.

«Безусловно, была допущена бесхозяйственность в оценках угроз, необходимо детально разбираться и с тем, как организована работа животноводческих предприятий. Все это будет сделано, но сейчас первоочередная задача – ликвидировать очаги ящура в крае», – обозначил Губернатор, подчеркнув, что сейчас ситуация с заболеванием ящуром взята под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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