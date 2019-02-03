«Адмирал» сотворил сенсацию, разгромив легендарных соперников

СЕГОДНЯ 06:49 2019-02-03T06:49:22+03:00

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Аутсайдер регулярного чемпионата КХЛ – приморский клуб «Адмирал», одержал вторую победу подряд. После сокрушительного поражения на родном льду, «моряки» показывают 100 % результат в выездной серии игр. Подопечные Сергея Светлова выиграли встречу с минским «Динамо» и «всухую» одолели легендарный клуб «Динамо» Москва.

«Адмирал» приехал в Москву в приподнятом настроении, заработав два очка, в предыдущей игре в Минске. Однако по прогнозам специалистов, шансов на благоприятный исход у приморской команды практически не было. Ведь соперником «моряков» стал маститый столичный клуб, занимающий уверенные позиции в кубковой восьмёрке Западной конференции КХЛ.

Первый период полностью подтвердил опасения скептиков. Хозяева льда владели тотальным преимуществом. Ничейный счёт на табло сохранился благодаря самоотверженной игре в защите гостей, а особенно вратаря Антона Красоткина. Во второй двадцатиминутке игра немного выровнялась. В середине периода нападающий «Адмирала» Александр Стрельцов открыл счёт в матче. Спустя четыре минуты приморцы увеличили отрыв, забив вторую шайбу в ворота противника. Довести счёт до разгромного «морякам» удалось в последнем отрезке игры. Третий гол команды забил Иван Мищенко. Несмотря на все попытки «динамовцев» забросить шайбу престижа, Антон Красоткин оформил «сухарь».

Сейчас «Адмирал» сравнялся по набранным очкам с «Амуром», имея одну игру в запасе. «Моряки» по-прежнему являются аутсайдерами. Приморская команда находится под ударом, рискуя быть исключённой из состава участников КХЛ на следующий сезон.

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ИСТОЧНИК KP.RU