Во Владивостоке полиция продолжает «охоту» на нелегальные стоянки

СЕГОДНЯ 07:16 2019-02-03T07:16:01+03:00

Полиция Владивостока проверяет: оформлены есть ли у владельцев автостоянок документы. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Изменить размер текста: A A

Мировые суды Владивостока едва успевают принимать материалы от полиции за незаконное предпринимательство, а именно - самостийные стоянки. Только за одну прошедшую неделю силовики проверили природу десяти парковок, расположенных на улицах Жигура, Сельской, Котельникова, Авроровской, Московской и Адмирала Смирнова. А сколько ещё предстоит объехать!

По сообщению пресс-службы управления МВД по Приморскому краю, полицейские составили 7 протоколов по статье 14.1 КоАП РФ «за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». Теперь судьба нелегальных стояночников в руках мировых судов столицы ДФО.

Благодаря наводкам жителей Владивостока с начала 2019 года полицейские проверили 15 автостоянок и составили 11 протоколов об административных правонарушениях. Среди них - пятеро иностранцев.

КУДА ЗВОНИТЬ?

О фактах организации незаконных парковок следует сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов - 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции управления МВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район) - 226-71-71;

Отдел полиции №2 (Первомайский район) - 227-65-63;

Отдел полиции №3 (Первореченский район) - 240-38-65;

Отдел полиции №4 (Фрунзенский район) - 265-53-41;

Отдел полиции №5 (Советский район) - 232-05-26;

Отдел полиции №6 (Океанский) - 238-80-03;

Отдел полиции №9 (остров Русский) - 249-09-27.

ИСТОЧНИК KP.RU