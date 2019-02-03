Лесозаводск отметили на «Карте убитых дорог»
Активисты Общероссийского народного фронта добились реакции прокуратуры на проблему некачественных дорог в Лесозаводске. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в штаб-квартире ОНФ.
«Лесозаводская межрайонная прокуратура подтвердила информацию приморских активистов-«фронтовиков» о системных проблемах с состоянием улично-дорожной сети в Лесозаводске», говорится в сообщении.
Представители общественности установили, что целый ряд улиц и коммуникаций Лесозаводска имеет сильно повреждённое покрытие, что создаёт угрозу для участников дорожного движения. Жалуются как водители, так и пешеходы.
Все проблемные дороги приморского города внесены в интерактивную карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на ресурсе dorogi.onf.ru. «Фронтовики» также направили в прокуратуру мотивированное обращение по данному вопросу.
ИСТОЧНИК KP.RU