Лесозаводск отметили на «Карте убитых дорог»

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-03T08:43:24+03:00

Дорогам города Лесозаводска далеко до эталона. Фото: pixabay.com

За приморский город всерьёз взялись Народный фронт и прокуратура

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Активисты Общероссийского народного фронта добились реакции прокуратуры на проблему некачественных дорог в Лесозаводске. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в штаб-квартире ОНФ.

«Лесозаводская межрайонная прокуратура подтвердила информацию приморских активистов-«фронтовиков» о системных проблемах с состоянием улично-дорожной сети в Лесозаводске», говорится в сообщении.

Представители общественности установили, что целый ряд улиц и коммуникаций Лесозаводска имеет сильно повреждённое покрытие, что создаёт угрозу для участников дорожного движения. Жалуются как водители, так и пешеходы.

Все проблемные дороги приморского города внесены в интерактивную карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на ресурсе dorogi.onf.ru. «Фронтовики» также направили в прокуратуру мотивированное обращение по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU