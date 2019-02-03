2019-02-03T10:49:44+03:00
Происшествия

Остановка, дерево, фонарь - в Артёме девушка протаранила остановку автобуса

Автомобилистке потребовалась срочная помощь
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Автомобиль протаранил остановку и загорелся. Фото: "Экипажи ДПС".Автомобиль протаранил остановку и загорелся. Фото: "Экипажи ДПС".
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В ночь со 2 на 3 февраля на улице Фрунзе в городе Артёме автомобиль Nissan Murano вылетел с проезжей части, протаранил остановочный пункт и фонарь, врезался в дерево и загорелся. Водителя «Мурано», 32-летнюю девушку, вытаскивали из салона очевидцы ДТП.

Как рассказывают очевидцы, виновником аварии предположительно стал автомобилист на «Тойота Раш», выезжавший на улицу Фрунзе с второстепенной дороги. Девушка выкрутила руль в попытке избежать столкновения. Но не получилось: Nissan Murano потерял управление, молнией вылетев с проезжей части. На пути машины оказались автобусная остановка «Комсомольская», фонарь и дерево. От сильнейшего удара «Ниссан» загорелся. Хорошо, что рядом оказались прохожие - они и вытащили девушку из салона, а затем вызвали скорую помощь и полицию.

Сегодня в Госавтоинспекции уточнили: женщина привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 12.26. (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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