Семья пенсионеров из Владивостока погибла в пожаре

СЕГОДНЯ 02:20 2019-02-04T02:20:10+03:00

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Этим утром во Владивостоке сгорел частный дом. В страшном пожаре погибли его хозяева.

Пламя в доме на улице Карпинского (частный сектор близ улицы Аллилуева) начался около пяти часов утра. О возгорании пожарным сообщили быстро, и уже в 5:09 на месте оказались первые расчеты. Впрочем, к моменту прибытия огнеборцев пламя охватило большую часть деревянного дома. Работник МЧС с трудом смогли потушить огонь: локализовать пожар удалось только через два часа, а полностью погасить – в 7:40.

В руинах пожарные обнаружили тела хозяев. Как сообщают очевидцы, в доме жила семья пенсионеров; женщина уже несколько лет была прикована к постели.

dpskontrol_125rus Пожар на ул. Карпинского, Владивосток. Хозяева погибли в огне

По информации пресс-службы приморского управления МЧС, в ликвидации пожара приняли участие 40 человек личного состава и 7 единиц техники.

В причинах ЧП сейчас разбираются специалисты. Одной из вероятных версий случившегося является короткое замыкание.

Подобные происшествия для приморской столицы – не редкость. «Комсомольская правда» писала о подробных инцидентах. Так, в прошлом году в частном владивостокском доме погибло сразу 4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU