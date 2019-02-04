Упавшее дерево перекрыло движение по одной из улиц Владивостока

СЕГОДНЯ 03:01 2019-02-04T03:01:10+03:00

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Этим утром во Владивостоке оказался блокирован проезд по Хабаровской улице. На проезжую часть там обрушилось дерево.

Неприятный сюрприз ждал сегодня утром владивостокцев, живущих на Хабаровской улице. На дорогу возле местного детского сада обрушилось старое дерево. Обломившаяся верхушка ствола рухнула на припаркованный у обочины легковой «Ниссан». Узкий проезд оказался полностью перекрытым.

"Ниссану" неплохо так досталосьФото: dpscontrol_125rus

Фото: dpscontrol_125rus

Для городских автомобилистов произошедшее стало неприятным сюрпризом. По Хабаровской многие горожане объезжают пробку на Океанском проспекте. Речь идет о проблемном отрезке дороги от остановки «Первая речка» до остановки «Дальпресс»: этот спуск с утра, как правило, сильно загружен машинами. Из-за неудачно павшего дерева на Хабаровской тоже собралась пробка – параллельная.

Почему произошло это утреннее ЧП, пока неясно. Интересно другое: вся эта история может закончиться судебным разбирательством. Если владелец поврежденного «Ниссана» решит потребовать возмещения ущерба от городских служб, конечно же.

ИСТОЧНИК KP.RU