2019-02-04T03:01:10+03:00
Происшествия

Упавшее дерево перекрыло движение по одной из улиц Владивостока

Серьезно досталось и припаркованной рядом легковушке
Артём КАБАНКОВ
Поделиться:
Из-за утреннего ЧП на Хабаровской собралась мощная пробкаИз-за утреннего ЧП на Хабаровской собралась мощная пробкаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Этим утром во Владивостоке оказался блокирован проезд по Хабаровской улице. На проезжую часть там обрушилось дерево.

Неприятный сюрприз ждал сегодня утром владивостокцев, живущих на Хабаровской улице. На дорогу возле местного детского сада обрушилось старое дерево. Обломившаяся верхушка ствола рухнула на припаркованный у обочины легковой «Ниссан». Узкий проезд оказался полностью перекрытым.

"Ниссану" неплохо так досталось Фото: dpscontrol_125rus

"Ниссану" неплохо так досталосьФото: dpscontrol_125rus

Фото: dpscontrol_125rus

Для городских автомобилистов произошедшее стало неприятным сюрпризом. По Хабаровской многие горожане объезжают пробку на Океанском проспекте. Речь идет о проблемном отрезке дороги от остановки «Первая речка» до остановки «Дальпресс»: этот спуск с утра, как правило, сильно загружен машинами. Из-за неудачно павшего дерева на Хабаровской тоже собралась пробка – параллельная.

Почему произошло это утреннее ЧП, пока неясно. Интересно другое: вся эта история может закончиться судебным разбирательством. Если владелец поврежденного «Ниссана» решит потребовать возмещения ущерба от городских служб, конечно же.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморье всеми силами противостоит ящуру
Во Владивостоке из-за аварии дорогой Lexus стал грудой железа
Пёс Бандит помог задержать наркомана в Приморье
Следственный комитет начал проверку по факту гибели журналистки в Большом Камне
За год Приморье отремонтировало 487 судов
Счета Дальнегорского ГОКа арестованы за долги перед энергетиками
Житель Владивостока похитил у студентки самое дорогое
Владивосток возглавил рейтинг привлекательных городов России
77 семей оформили «Доступную ипотеку» в Приморье
Приморье потратило почти 178 миллионов на доплату пенсионерам
В массовой аварии на трассе в Приморье пострадал 10-летний мальчик
Транспортные компании Владивостока выпускают не все автобусы на линию
ГАИ Приморья упрекнуло водителей в безответственности
«Дальневосточный гектар»: в Приморье продолжают бесплатно раздавать землю
Семья пенсионеров из Владивостока погибла в пожаре
Массовая авария произошла во Владивостоке
Вслед за длительным потеплением Приморье встречает «китайские морозы»
Остановка, дерево, фонарь - в Артёме девушка протаранила остановку автобуса
Лесозаводск отметили на «Карте убитых дорог»
Во Владивостоке полиция продолжает «охоту» на нелегальные стоянки
«Адмирал» сотворил сенсацию, разгромив легендарных соперников
Приморье даёт отпор ящуру
Сегодня во Владивостоке тепло и ясно
Во Владивостоке предлагают создать единую парковочную систему