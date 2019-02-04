ГАИ Приморья упрекнуло водителей в безответственности

СЕГОДНЯ 03:17 2019-02-04T03:17:40+03:00

Наибольшее число ДТП произошло в рабочие дни, в промежуток времени с 08.00 до 17.00

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ГИБДД Приморья подвело итоги: за год свыше 13,5 тысяч родителей, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних, привлечены к ответственности.

По данным статистики, в 2018 году на дорогах края зарегистрировано 106 автоаварий, в результате которых получили травмы дети в возрасте до 12 лет. 120 несовершеннолетних травмировано, 4 — погибли.

76 несовершеннолетних стали участниками столкновений транспортных средств, 12 — травмированы в результате опрокидываний автомобилей, 5 — в результате наезда на препятствие, 8 — в результате съезда с проезжей части в кювет, 3 — при падении в маршрутном автобусе, 1 — в результате падения груза.

Наибольшее число ДТП произошло в рабочие дни, в промежуток времени с 08.00 до 17.00. Среди непосредственных нарушений ПДД, допускаемых водителями, перевозящими несовершеннолетних, выделяются следующие: несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.

На сегодня перевозка детей младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении можно как с использованием детских удерживающих устройств, так и с использованием штатных ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.

За нарушение правил перевозки ребенка водителю грозит штраф в 3 тысячи рублей. В 2018 году данной ответственности подвергнуты 13 тысяч 640 недобросовестных родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU