В массовой аварии на трассе в Приморье пострадал 10-летний мальчик

СЕГОДНЯ 04:05 2019-02-04T04:05:44+03:00

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На 19 километре автодороги Артём-Находка-порт Восточный произошла авария с участием трёх автомобилей. В результате инцидента пострадали два человека, один из них – десятилетний мальчик.

В воскресенье днём за рулём автомобиля марки Toyota Caldina в сторону Владивостока двигался 41-летний мужчина. В какой-то момент рулевой не справился с управлением своего транспорта, и железный конь протаранил стоявший на дороге авто марки Honda Insight. Водитель легковушки, кстати, остановился с целью свернуть с трассы, о чём свидетельствовали указатели поворота на его авто. После столкновения неуправляемая Caldina буквально вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с внедорожником марки SsangYong Actyon. В последнем в этот момент находился десятилетний ребёнок.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали травмы у ребёнка и водителя Toyota Caldina. Оба участника ДТП направлены на амбулаторное лечение.

В Госавтоинспекции Артёма сообщили, что стаж вождения водителя универсала составляет 19 лет. В 2018 году мужчина нарушил скоротной режим, за что получил штраф. Сейчас специалисты проводят проверку по факту автоаварии и устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU