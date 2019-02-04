Приморье потратило почти 178 миллионов на доплату пенсионерам

СЕГОДНЯ 04:10 2019-02-04T04:10:29+03:00

Региональная доплата к пенсии — это разница между прожиточным минимумом и фактическим обеспечением человека

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Почти 178 миллионов рублей в январе направлено из бюджета Приморского края на региональную доплату к пенсии. Выплаты получают пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума.

В 2018 году эту меру социальной поддержки получали около 63 тысяч пенсионеров с низким достатком.

«Среди получателей не только пожилые люди. Кроме тех, кто на заслуженном отдыхе, в списках получателей — дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии», — уточняют в департаменте труда и социального развития Приморского края.

При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из краевого или федерального бюджета. Это пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг.

«На эту поддержку малоимущих пенсионеров за счет региональной доплаты в 2019 году в краевом бюджете предусмотрели почти 800 миллионов рублей. Чуть более 1 миллиарда готов предоставить федеральный бюджет», — информирует и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Уточнить свое право на получение региональной доплаты пенсионеры могут в отделениях Приморского центра социальной поддержки или в МФЦ по месту жительства.

Вместе с тем, краевое отделение Пенсионного Фонда России продолжает работу по перерасчету пенсий жителей сел Приморья.

«С 2019 года вступили в силу поправки в закон, предусматривающие дополнительную поддержку для неработающих пенсионеров, живущих в селах. 25%-ное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности ожидает тех, кто не менее 30 лет отработал в сельском хозяйстве», — напоминают в федеральном ведомстве

По информации отделения краевого ПФР, с изменением законодательства в январе повышенную пенсию получили 2,6 тысячи приморцев.

Если пенсионер не получил доплату, но у него есть документы, подтверждающие необходимый стаж работы, он вправе в любое время представить их в ПФР. Обратившимся за перерасчетом в течение всего следующего года перерасчет произведут с 1 января 2019 года. Если документы будут представлены после 31 декабря 2019 года, то перерасчет будет произведен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление о перерасчете фиксированной выплаты к страховой пенсии

Информацию по изменению пенсионного законодательства можно задать по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Приморскому краю: +7 (423) 24-98-600.

ИСТОЧНИК KP.RU