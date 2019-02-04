2019-02-04T04:24:25+03:00
Общество

77 семей оформили «Доступную ипотеку» в Приморье

Как сообщили в КРЖС, в январе выдано 10 займов, еще три готовы к выдаче
Игорь СОРОКИН
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С октября 2018 года по январь 2019-го в Приморье 77 семьям выданы займы по программе «Доступная ипотека».

Всего за этот период в Корпорацию развития жилищного строительства Приморского края поступило 195 заявок на участие в программе.

Как сообщили в КРЖС, в январе выдано 10 займов, еще три готовы к выдаче.

Со 2 октября, когда был выдан первый займ по новой программе, по 31 января приморцы подали 195 заявок на «Доступную ипотеку». Большинство заявок – во Владивостоке (95), 43 – в Уссурийске, 22 – в Находке. Также среди подавших заявку – жители Дальнереченска, Дальнегорска, Лесозаводска, Артема, Большого Камня, Арсеньева, Спасска-Дальнего, поселков Преображение, Ливадия, сел Черниговка, Золотая Долина, Михайловка, Надеждинского района.

«Большинство подавших заявку – сотрудники сферы здравоохранения – 72 человека, образования – 65 человек, бюджетной сферы – 35 человек. 20 заявок подано от сотрудников сферы культуры», – сообщили в КРЖС.

С 1 января в программу внесли изменения, по которым получить «Доступную ипотеку» могут представители еще двух категорий граждан – сотрудники организаций оборонно-промышленного комплекса края и авиационных предприятий региона, занятых в обслуживании рейсов внутрикраевой авиации. В январе три заявки на получение займа уже подали сотрудники ОПК.

Всего, по состоянию на 1 февраля, положительное решение принято по 132 заявкам. В 30 случаях клиенты в итоге отказались от получения займа. В работе находятся 11 заявок.

Напомним, «Доступная ипотека» разработана Корпорацией развития жилищного строительства Приморского края по поручению руководства региона для того, чтобы обеспечить жильем работников бюджетной сферы и привлечь в муниципалитеты новые кадры. Приморский край стал первым регионом Дальнего Востока, разработавшим и принявшим программу. Базовая ставка по ней зависит от суммы займа – от 6,65%.

Подробно с программой «Доступная ипотека» и условиями участия в ней можно ознакомиться на сайте КРЖС, а также по телефону: 8 (800) 250-72-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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