Следственный комитет начал проверку по факту гибели журналистки в Большом Камне

СЕГОДНЯ 06:33 2019-02-04T07:48:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Редакция «КП» - Владивосток» получила официальный ответ на просьбу о проведении проверки по факту загадочной гибели молодой журналистки Юлии Балухта в Большом Камне. В следственном управлении Следственного комитета РФ по Приморскому краю подтвердили, что ведомство начало проверку обстоятельств смерти 32-летней женщины - она скоропостижно скончалась в субботу, 2 февраля.

За судьбу мамы 11-летнего мальчика, которая оказалась в критическом состоянии в реанимации медсанчасти-98, переживало всё Приморье. Отсутствие талонов к терапевту в городской поликлинике и игнорирование жалоб на резко ухудшающееся самочувствие, привели девушку на приём в платную клинику. В частном медицинском центре Юлии выписали препарат, побочным эффектом которого мог стать молниеносный гепатит. В городскую больницу пациентке всё же удалось попасть, но уже в карете скорой помощи. При этом с инфекционного отделения её в срочном порядке перевели в реанимацию.

Молодая цветущая женщина буквально за несколько дней превратилась в тяжелобольную. Сначала у Юлии отказала печень. Когда в Большой Камень экстренно съехались из Владивостока специалисты территориального центра медицины катастроф, больную уже нельзя было транспортировать. Спустя несколько суток у Юлии отказали и почки. Родственники подозревают, что медицинский персонал промедлил с постановкой диагноза и не предпринял должных мер по спасению пациентки. По свидетельствам очевидцев, анализы на гепатит поступили в местную лабораторию лишь к моменту приезда начальства из Владивостока. Не исключено, что выписанный без рецепта препарат мог оказаться поддельным. Теперь во всех подробностях трагедии, произошедшей с жительницей Большого Камня, предстоит разобраться правоохранительным органам. Именно они дадут оценку действий врачей.

Стоит отметить, что местное население крайне негативно оценивает работу большекаменских органов здравоохранения в целом и медсанчасти в частности. В социальных сетях организован сбор подписей и жалоб с просьбой провести доскональную проверку медицинского учреждения. Авторы петиции призывают объединиться и направить всю имеющуюся информацию в Минздрав России.

Сегодня, 4 февраля, cитуация в Большом Камне обсуждалась в программе «Особый случай» на радио «Комсомольская правда» - Приморье».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Большого Камня требуют провести проверку местной больницы после трагедии с Юлией Балухта [подробности].

Журналист приморской газеты «Взморье» Юлия Балухта скончалась в больнице Большого Камня [подробности].

Молодая журналистка из Приморья оказалась на грани жизни и смерти после хождения по врачам [подробности].

ИСТОЧНИК KP.RU