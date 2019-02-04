Житель Владивостока похитил у студентки самое дорогое
Житель Владивостока предстанет перед судом по обвинению в хищении имущества у студентки .
Прокурор Фрунзенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в краже со значительным ущербом.
По версии следствия, преступление совершено 27 декабря 2018 года в вечернее время в рейсовом автобусе, в районе остановки «Кампус ДВФУ».
Воспользовавшись тем, что одна из пассажирок уснула, фигурант похитил ее смартфон стоимостью свыше 21 тысячи рублей.
Выйдя на следующей остановке, злоумышленник дождался утра и продал телефон.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский суд Владивостока.
ИСТОЧНИК KP.RU