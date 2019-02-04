2019-02-04T05:19:00+03:00
Происшествия

Житель Владивостока похитил у студентки самое дорогое

Воспользовавшись тем, что одна из пассажирок уснула, фигурант похитил ее смартфон стоимостью свыше 21 тысячи рублей
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Житель Владивостока предстанет перед судом по обвинению в хищении имущества у студентки .

Прокурор Фрунзенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в краже со значительным ущербом.

По версии следствия, преступление совершено 27 декабря 2018 года в вечернее время в рейсовом автобусе, в районе остановки «Кампус ДВФУ».

Воспользовавшись тем, что одна из пассажирок уснула, фигурант похитил ее смартфон стоимостью свыше 21 тысячи рублей.

Выйдя на следующей остановке, злоумышленник дождался утра и продал телефон.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский суд Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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